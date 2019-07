O Marítimo empatou (2-2) com a seleção do Bahrain, treinada pelo português Hélio Sousa, em jogo de preparação disputado na manhã desta sexta-feira, no Estádio da Bela Vista, no Parchal.Lucas Áfrico (49') e Kerkez (69') colocaram o Marítimo a ganhar por 2-0 mas Ismail Abdulatif (73' e 80') restabeleceu a igualdade.Este foi o quarto jogo do Marítimo no decurso do estágio que a equipa está a realizar no Algarve e... o quarto empate, depois das igualdades registadas com Portimonense (1-1), Farense (0-0) e Sp. Braga (0-0).Os insulares têm ainda agendados mais três jogos no Algarve, com o Lille (este sábado, no Estádio da Nora, nas Ferreiras), Al Duhail (dia 22) e Luton (dia 24).