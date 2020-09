Marítimo em Alcochete para defrontar o Sporting

Lito Vidigal dirigiu ontem, em Lousada, o derradeiro treino no estágio que o Marítimo está a efetuar no continente. A formação verde-rubra viajou para Lisboa, local onde passou a noite. Hoje há jogo de preparação, às 17 horas, na Academia de Alcochete, frente ao Sporting.

Antes de rumar à capital, o plantel foi sujeito à realização de testes de despiste à Covid-19, efetuados durante a tarde no hotel. A encerrar esta fase de preparação, o Marítimo ainda vai medir forças com os ingleses do Burnley, sexta-feira, às 15 horas.