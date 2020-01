Marítimo empresta Marcão aos brasileiros do Sampaio Corrêa

O futebolista do Marítimo Marcão vai reforçar por empréstimo o Sampaio Corrêa, anunciou o clube brasileiro do campeonato do Maranhão no Twitter.

O defesa central, de 24 anos, chegou ao Marítimo na época 2018/19, proveniente do Treze, equipa do Estado de Paraíba, mas acabou por não se impor na formação madeirense, na qual fez apenas nove jogos.

Marcão foi novamente cedido pelo Marítimo, após o empréstimo, em 2019, ao Remo, no qual cumpriu 27 jogos e marcou três golos.