Marítimo envia condolências a Fernando Santos

O Marítimo endereçou este sábado condolências a Fernando Santos, pelo falecimento da sua mãe, Maria de Lurdes Fernandes. Recorde-se que o selecionador nacional foi jogador dos madeirenses na época 1979/80, sendo por isso considerado "parte integrante da família verde-rubra".





"Neste momento de pesar e dor, o Marítimo da Madeira, na pessoa do presidente Carlos Pereira, endereça as mais sentidas condolências à família enlutada", pode ler-se na nota emitida no site do clube.