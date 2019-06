Marítimo está a analisar todos os exames médicos de Joel

Através de comunicado emitido no seu site oficial, o Marítimo já reagiu à situação em torno de Joel Tagueu , avançado que esta segunda-feira foi dispensado da seleção camaronesa que se encontra a disputar a CAN'2019 depois de lhe ter sido detetado um problema cardíaco, o qual faz o jogador correr o risco de morte súbita em pleno relvado se continuar a competir, segundo um comunicado emitido pela Federação Camaronesa de Futebol.

"O Club Sport Marítimo lamenta as notícias, vindas a público esta segunda-feira, em redor da condição clínica de Joel Tagueu e coloca-se ao lado do jogador neste momento particularmente difícil.

O Club Sport Marítimo informa, ainda, que está a analisar todos os exames médicos feitos pelo jogador, ao longo da época e meia em que vestiu a camisola verde-rubra, e mantém contacto aberto com o departamento médico do Cruzeiro de Belo Horizonte, clube detentor do passe de Joel Tagueu.

Como não pode deixar de ser, o Club Sport Marítimo está e estará sempre ao lado do jogador, mostrando-se disponível para colaborar sempre que necessário."