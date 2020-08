Marítimo fará cinco testes no estágio de pré-época

O Marítimo viaja esta sexta-feira para o norte do país, onde vai estagiar até o próximo dia 9. Os madeirenses voltaram a escolher o Complexo Desportivo de Lousada e, para já, são cinco os testes agendados em território continental para Lito Vidigal aferir a evolução da equipa.





Depois de três goleadas perante as suas equipas B (5-1 e 5-0) e sub-23 (8-0), o Marítimo defronta já no sábado (18 horas) o Rio Ave, na apresentação oficial dos vilacondenses, no seu estádio. Seguem-se três jogos-treino em Lousada: domingo com o Sp. Braga B; dia 2 com o Paços de Ferreira; e dia 5 novamente com o Rio Ave. A comitiva desloca-se depois para Lisboa, fechando este ciclo dia 9, em Alcochete, perante o Sporting.Lito Vidigal não convocou Milson, Marcelinho e Aires para este estágio, mas chamou os jovens Gonçalo Duarte, Moisés Mosquera e Úmaro Baldé. Viajaram estes 26 elementos: Amir, Charles e Pedro Mateus (guarda-redes); Nanú, Gonçalo Duarte, Zainadine, Kerkez, Moisés Mosquera, René Santos, Lucas Áfrico, Fábio China e Hermes (defesas); Bambock, Diego Moreno, Pedro Pelágio, Jean Cléber e Rafik Guitane (médios); Edgar Costa, Correa, Fumu Tamuzo, Rúben Macedo, Úmaro Baldé, Joel, Getterson, Rodrigo Pinho e Jeferson (avançados).