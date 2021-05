Marítimo garante permanência

Com a derrota que o Rio Ave sofreu diante do FC Porto, o Marítimo garantiu a permanência na Liga NOS.





Os madeirenses já não têm de se preocupar com os resultados dos próximos jogos no campeonato, uma vez que todos os possíveis desempates – até mesmo um minicampeonato a cinco com Portimonense, Boavista, Rio Ave e Farense – deixam o Marítimo fora dos lugares de risco, até o de playoff.