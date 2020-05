Marítimo garante que "renuncia à faculdade de impugnar o campeonato"

O Marítimo garantiu que "renuncia à faculdade de impugnar o campeonato com base nas questões ligadas ao Plano de retoma", na sequência da sua decisão de bloquear a introdução das cinco substituições por jogo no reatamento da Liga NOS. Em comunicado, o clube insular diz que "é inequívocamente a favor da retoma da competição" mas que "discorda, como sempre disse coerentemente desde o início, com o procedimento adoptado."





Por outro lado, o Marítimo sublinha que "só não aceita ser coagido a assinar uma declaração ilegal", referindo-se à possibilidade de as administrações das sociedades desportivas assinarem uma declaração vinculativa, onde garantiriam que não iriam contestar ou procurar retirar vantagens jurídicas da questão das substituições.A VERDADE DA RETOMA1. Retoma da competição: o Marítimo é inequívocamente a favor da retoma da competição; não restem nenhumas dúvidas sobre o tema;2. Plano de retoma da competição: o Marítimo adere MATERIALMENTE, sem reservas, ao plano, ou seja, aceita todos os aspectos técnicos e demais definidos no plano, isso não está em questão;3. O Marítimo discorda, como sempre disse coerentemente desde o início, com o procedimento adoptado: não é nem o orgão competente para o efeito, nem é o procedimento correcto, e viola as normas estatutárias e regulamentares em vigor; é um facto incontornável.4. Por último, para que não haja qualquer dúvida, o Marítimo RENUNCIA à faculdade de impugnar o campeonato com base nas questões ligadas ao Plano de retoma; só não aceita ser coagido a assinar uma declaração ilegal.