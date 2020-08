Marítimo goleia equipa B no primeiro jogo-treino com golos de reforços

O Marítimo venceu esta quarta-feira a equipa B por 5-1, no primeiro jogo-treino da formação insular, com direito a golos dos novos reforços Fumu Tamuzo e Rafik Guitane.

A formação principal do Marítimo superou a primeira prova da pré-temporada, com golos de Rodrigo Pinho, Getterson e Fumu Tamuzo (ex-Avenir Béziers, França) no primeiro tempo, tendo a formação secundária reduzido em cima do intervalo.

Na segunda metade, os pupilos de Lito Vidigal aumentaram a contagem por intermédio de Dejan Kerkez e do recém-chegado Rafik Guitane (ex-Rennes, França). Edgar Costa e Fumu Tamuzo, saíram com queixas do encontro ainda nos primeiros 45 minutos.

A confirmar-se as lesões, juntam-se a Erivaldo, Jorge Correa e Milson, que estiveram afastados da partida devido a mazelas físicas.

O guarda-redes Amir Abedzadeh foi único jogador que não foi utilizado. Lito Vidigal colocou Charles à prova no primeiro tempo, seguindo-se o jovem Pedro Mateus na etapa complementar.

Na primeira parte alinhou com Charles, Nanu, Zainadine, René Santos, Fábio China, Pedro Pelágio, Bambock, Edgar Costa, Fumu Tamuzo, Rúben Macedo e Rodrigo Pinho, tendo ainda entrado Getterson, Joel e Umaro Baldé.

O segundo tempo começou com Pedro Mateus, Gonçalo Duarte, Dejan Kerkez, Lucas Áfrico, Carlos Tovar, Diego Moreno, Jean Cléber, Rafik Guitane, Marcelinho, Umaro Baldé e Jefferson, com a entrada de Aires Sousa e Moisés Mosquera.

O Marítimo volta a defrontar a equipa B no sábado, em Santo António, a partir das 17h00.