Marítimo goleia sub-23 no terceiro teste de Lito Vidigal

O Marítimo venceu esta terça-feira a equipa sub-23 verde rubra, por 8-0, no terceiro jogo de preparação da equipa madeirense orientada por Lito Vidigal.

Os golos do encontro entre as duas formações maritimistas foram marcados por Rodrigo Pinho, Joel, Aires Sousa (dois), Jefferson (dois), Getterson e, ainda, um autogolo de Miguel Rosário, atleta que milita na equipa da Liga Revelação.

Destaque para a presença na segunda parte da partida do último reforço dos insulares, Marcelo Hermes, lateral-esquerdo que chegou do Cruzeiro e que já foi campeão em Portugal pelo Benfica na temporada 2016/17.

O plantel principal do Marítimo iniciou o encontro com Amir Abedzadeh, Nanu, Zainadine, René Santos, Fábio China, Pedro Pelágio, Diego Moreno, Rúben Macedo, Joel Tagueu, Umaro Baldé e Rodrigo Pinho.

Na segunda parte, Lito Vidigal alinhou com Charles, Gonçalo Duarte, Dejan Kerkez, Lucas Áfrico, Marcelo Hermes, Jean Cléber, Rafik Guitane, Aires Sousa, Edgar Costa, Getterson e Jefferson, com a entrada de Moisés Mosquera e Milson.

O capitão Edgar Costa e o avançado Milson, que estiveram ausentes no último jogo-treino diante da equipa B, à conta de mazelas físicas, estão de regresso ao trabalho sem quaisquer limitações.

A agenda do conjunto maritimista sofreu uma pequena alteração, por recomendação das entidades de saúde regionais, e a equipa já não viaja para as Canárias para defrontar o Las Palmas num jogo particular, devido ao número de casos de covid-19.

O estágio, inicialmente marcado para 1 de setembro, foi antecipado e o arranque dos trabalhos está programado para sábado, em Lousada, com a viagem a acontecer na sexta-feira.