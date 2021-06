Marítimo inaugura oratório nas instalações do clube

O Marítimo inaugurou esta terça-feira um oratório nas instalações do clube, um pedido que tinha sido feito pelos jogadores do clube e que foi atendido pelo seu presidente, Carlos Pereira, tal como o próprio conta em declarações aos canais oficiais do emblema insular. "A pedido de alguns atletas agora, temos um oratório perto do balneário", disse o presidente do Marítimo.





O espaço, que terá o nome de 'Sala João Paulo II', contou com a presença do bispo Teodoro de Faria na sua inauguração. "Felicito este oratório, um local onde esteve um papa. Precisámos destas memórias", disse.Já o bispo do Funchal, Nuno Brás, sublinhou a importância do espaço "onde os atletas podem ligar o desporto com a própria vida".