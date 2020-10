Marítimo inscreve oito jogadores das equipas B e sub-23

O Marítimo inscreveu esta terça-feira, último dia do mercado, oito jogadores, que vão representar as suas equipas B e sub-23. Sete já foram anunciados pela Liga e o último deve ser o médio franco-tunisino Mohamed Medfai, de 20 anos, que vem sugerido pelo antigo jogador do clube Benachour.

Oriundo das escolas do GFC Ajaccion, Medfai chegou mesmo a jogar uma vez na equipa principal gaulesa e na época passada representou os polacos do Olimpia Grudziadz.

Os jovens Nandinho, Cristiano Gomes, Rúben Sousa e Diogo Firmino, todos da equipa B, foram inscritos, tal como os reforços colombianos Jhonnys Guerrero e Alejandro Lopez e o australiano Dylan Collard, que vão atuar nos sub-23.