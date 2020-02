Marítimo mostra-se disponível para clarificar suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro

O Marítimo já reagiu à notícia da revista Sábado que dava conta de uma mega investigação a vários clubes, bem como o empresário Jorge Mendes e sua mulher, com o Ministério Público e a Autoridade Tributária a terem em mãos cinco grandes inquéritos sob "suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro" no futebol português. Carlos Pereira, líder dos verde-rubros, está associado a esta investigação.





"Face às informações trazidas hoje a público, vem o Marítimo da Madeira Futebol SAD, esclarecer que sempre pautou o seu comportamento por uma postura de integridade e de acordo com a legislação em vigor, cumprindo de resto, com os desígnios dos fundadores desta instituição. O Marítimo da madeira Futebol SAD mantém, como sempre, total disponibilidade para clarificar todos os aspetos que as autoridades considerem pertinentes. Orgulho no passado, empenho no presente e confiança no futuro", pode ler-se numa nota publicada no sítio maritimista na internet.