Marítimo não abdica dos Barreiros

Carlos Pereira continua a acreditar que o Marítimo vai jogar nos Barreiros os cinco jogos que lhe faltam na condição de visitado (V. Setúbal, Gil Vicente, Benfica, Rio Ave e Famalicão). Remodelado em 2017, o recinto apresenta todas as condições que a DGS e o protocolo sanitário definido preconizam, incluindo quatro balneários, e está certificado pela Liga como de nível 1. O dirigente espera apenas que o Governo Regional levante em breve as restrições no Aeroporto Cristiano Ronaldo, no que respeita à quarentena obrigatória para quem ali aterra.