Marítimo oficializa contratação de Diego Moreno

O Marítimo anunciou esta terça-feira a contratação do médio colombiano Diego Moreno, que se torna no segundo reforço de inverno do clube madeirense.

Diego Moreno, de 23 anos, jogou a época passada no Atlético Huila, 18.º classificado do principal escalão colombiano, tendo realizado 30 jogos e apontado cinco golos em 2019.

Esta é a segunda entrada no plantel do Marítimo no mercado de transferências de janeiro, após o regresso do avançado internacional camaronês Joel Tagueu, que treinou hoje pela primeira vez com a equipa.

O próximo jogo dos insulares é a receção ao Vitória de Guimarães, no domingo, pelas 17:30, encontro a contar para a 16.ª jornada da Liga NOS.