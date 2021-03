Marítimo oficializa contratação de Julio Velázquez: «Gosto de ser positivo»

Julio Velázquez foi apresentado esta quinta-feira como novo treinador do Marítimo, mostrando-se confiante em salvar os madeirenses da descida de divisão.





"É um clube com muita história e é um privilegio estar aqui. A situação não é boa, mas gosto de ser positivo. O Marítimo tem bom plantel. Faltam 12 jogos e podemos conseguir o objetivo. Quando recebi o chamada, a decisão foi muito rápida e chegámos com muita energia, ilusão e vontade de fazer as coisas bem", referiu. Velázquez pede uma equipa "focada a cem por cento" e sugere "trabalhar não só em quantidade, como em qualidade".O presidente Carlos Pereira mostra confiança no técnico espanhol. "A qualidade individual está lá, mas a coletiva não é a que desejamos. As qualidades que apreciamos no Julio foram a liderança, o comando, a transmissão para dentro de campo da vontade de vencer, ou seja a disciplina que a equipa estava a precisar", salientou.Como Velázquez chega o adjunto Javier Lagunas, que vai ser o preparador-físico, mantendo-se os restantes adjuntos.Ao longo do dia de hoje vai ser decidido se Velázquez vai estar amanhã no banco, na Choupana. Tudo está dependente da sua inscrição na Liga, cujo limite é sexta às 14 h.