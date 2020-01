Marítimo paga mais de um milhão à Autoridade Tributária

O Marítimo comunicou este sábado que pagou mais de um milhão de euros à Autoridade Tributária nas últimas três semanas, registando "o cumprimento estrito das obrigações fiscais que se orgulha de cumprir". O clube liderado por Carlos Pereira transferiu a quantia precisa de 1.169.000 euros, apresentando inclusive imagens dos cheques assinados pelo presidente.





"Está à vista de todos que este é o preço a pagar pelo crescimento sustentado da instituíção, que resulta de uma estratégia pensada e executada por profissionais de altíssima qualidade que integram os quadros do Universo Marítimo. Uma vez mais, a liquidação das obrigações fiscais realça a grandeza do Marítimo da Madeira, instituíção que integra o lote de principais contribuintes para os cofres das finanças regionais e desmistifica de uma vez por todas as teses de subsídiodependência do Governo Regional. Orgulhamo-nos da nossa identidade e do caminho que fomos capazes de percorrer e, por isso, enquanto maior instituição da Região Autónoma da Madeira, continuaremos a cumprir escrupulosamente com todas as nossas obrigações", pode ler-se na nota publicada no site do clube.