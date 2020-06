Marítimo pede a António Costa adeptos na bancada e dá como exemplo espetáculo de Bruno Nogueira

O Marítimo publicou esta terça-feira um comunicado, onde é reproduzida uma carta enviada à Direção-Geral de Saúde, com conhecimento da secretaria de estado do desporto, FPF e Liga, onde solicita ao primeiro-ministro António Costa que sejam permitidos adeptos nas bancadas dos estádios, no recomeço do campeonato.





"O Marítimo da Madeira congratula-se e saúda a decisão do Governo em promover o desconfinamento em diversos sectores de actividade, como verificámos ontem, no Campo Pequeno, onde um espetáculo juntou mais de duas mil pessoas", lê-se no comunicado, onde é apelado a António Costa que "o futebol tenha o mesmo sentido que foi dado, e bem com o nosso aplauso, à Cultura, Transportes, Ensino e Comércio"."O futebol não é apenas um desporto disputado no relvado, é um fenómeno sem igual em Portugal, e a abertura gradual aos adeptos pode contribuir, de forma importante, para retirar a carga negativa imposta pelo período de confinamento e pode ser um input positivo para o bem-estar mental de todos", pode ler-se.