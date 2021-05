Marítimo perde ação no TAD e paga 7 mil euros

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) julgou improcedente o pedido de impugnação do Marítimo contra a Liga, devido às subidas administrativas de Nacional e Farense à 1.ª Liga, na última temporada. Os madeirenses foram ainda condenados a pagar cerca de 7 mil euros das custas do processo.

A deliberação do Colégio Arbitral do TAD foi tomada por unanimidade e julgou improcedentes todos os pedidos formulados pelo Marítimo, absolvendo deste modo a Liga.