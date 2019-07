Marítimo perde com Luton Town na despedida do estágio no Algarve

O Marítimo perdeu esta quarta-feira por 2-0 com os ingleses do Luton Town, do segundo escalão do futebol inglês, no último de 10 dias de estágio no Algarve do clube madeirense.O Luton garantiu o triunfo na segunda parte, com golos de Harry Cornick, aos 67 minutos, e de James Collins, de penálti, aos 84'.O resultado de hoje, no Estádio Municipal de Albufeira, ditou o primeiro desaire na pré-temporada do conjunto de Nuno Manta, que termina o estágio com o saldo de uma vitória, cinco empates e uma derrota.O Marítimo regressa ainda esta quarta-feira à Madeira.