Marítimo preparado para enfrentar o Portimonense apesar do "momento difícil"

O treinador adjunto do Marítimo Filipe Anunciação afirmou esta sexta-feira que a equipa, mesmo a atravessar um "momento difícil", estará "preparada" para receber no sábado o Portimonense, em jogo da 16.ª jornada da Liga NOS.A conferência de imprensa foi feita com Filipe Anunciação, uma vez que o pai do treinador Petit faleceu hoje e o antigo internacional português não compareceu no estádio do clube para orientar o treino e fazer a antevisão da partida.O Marítimo encontra-se no ciclo mais longo de sempre sem ganhar, com 16 jogos em todas as competições, tendo superado o anterior recorde negativo de 15 partidas, que datava da época 1978/79."É óbvio que os sócios e adeptos do Marítimo não estão satisfeitos. É um momento difícil. Não escondemos isso e temos noção disso. Quando se tem noção de que as coisas não estão bem, é um ponto de partida para querermos melhorar e procurarmos melhores performances e conseguirmos melhores resultados, que são as vitórias, para a nossa equipa", admitiu Filipe Anunciação.A pressão tem de ser reconhecida e lidada da melhor forma, de acordo com o técnico, ainda para mais com a "exigência" proveniente do legado do emblema madeirense, que se encontra nos lugares de despromoção."Para um clube com a história do Marítimo, ainda mais difícil é estar nestes lugares, que não são comuns à sua história, mas meter a cabeça debaixo da areia não é o caminho. Só conheço um caminho, que é o do trabalho, do empenho e só por aí é que nós vamos conseguir melhorar e sair daqui, juntamente com a união do nosso grupo e dos nossos sócios", observou.Do lado contrário, o Portimonense encontra-se no melhor momento da temporada, com três triunfos consecutivos, o último dos quais inédito, diante do Benfica, por 2-0."Cada jogo é o seu jogo. Nada invalida que possamos ganhar um jogo a uma equipa supostamente superior e que está acima na tabela classificativa. Não é garantido que ganhem a quem está abaixo. Amanhã [sábado], vai ser um jogo diferente dos outros. Temos também as nossas forças, conhecemos o adversário. Vai ser um jogo único e vamos estar preparados para o vencer", garantiu.Quanto à possível ausência no Portimonense do influente internacional japonês Shoya Nakajima, para representar a seleção nipónica na Taça da Ásia, Filipe Anunciação desvalorizou o assunto, pois os algarvios vão igualmente "jogar com 11" jogadores e o Marítimo estará pronto para lidar com o adversário, com ou sem o avançado.A equipa 'verde rubra' ainda vai realizar mais um treino no sábado, pelas 11 horas, em Santo António, após o qual será revelada a convocatória para o jogo nos Barreiros.O Marítimo, 16.º e antepenúltimo classificado da Liga NOS, com 11 pontos, recebe o Portimonense, sétimo, com 23, no sábado, com o apito inicial marcado para as 20h30, em jogo da 16.ª jornada da prova.