Marítimo preparado para ter adeptos

O presidente Carlos Pereira assegura que está tudo preparado para receber adeptos no dérbi com o Nacional, e deixa claro: "Está tudo acertado com a Liga e o Governo Regional. Se não houver adeptos, não peçam responsabilidades ao Marítimo mas ao Governo, sinal de que este voltou com a palavra atrás", disparou, dando como exemplo o que os Açores têm feito.