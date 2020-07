Marítimo processa FC Porto em mais de 6 milhões de euros

A SAD do Marítimo interpôs na passada terça-feira, no Juízo Central Cível do Funchal, duas ações de valores muitos elevados contra a SAD do FC Porto. Em causa estão litígios relacionados com transferências de jogadores. Num dos processos são reclamados 5 milhões de euros e no outro cerca de 1,3 milhões de euros.





Apesar de ainda não terem sido revelados os jogadores em causa, há duas transferências do Marítimo para o FC Porto que criaram divergências, cujos valores são próximos, ou mesmo idênticos àqueles que estão em causa nestes dois processos. Cinco milhões de euros foi precisamente o montante da indemnização que o clube madeirense reclamou pela transferência do avançado brasileiro Kléber para o FC Porto, em 2011. Em Fevereiro de 2013 a Comissão Arbitral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional decidiu que o emblema portista não tinha de pagar qualquer indemnização ao Marítimo. No entanto, nove meses depois, o tribunal cível do Porto anulou essa decisão, e o Marítimo ficou com nova possibilidade para voltar a exigir uma compensação financeira.O outro litígio entre Marítimo e FC Porto estará relacionado com a transferência de Pepe para o FC Porto e depois para o Real Madrid. Os madeirenses chegaram a reclamar de uma prestação que estaria em atraso.