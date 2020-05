Marítimo quer final da Taça nos Barreiros

Além de lutar por realizar nos Barreiros os cinco jogos que faltam para concluir a Liga, o Marítimo deseja levar para o "caldeirão" a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto. O desafio já foi feito à FPF, segundo o presidente dos madeirenses.





"Em 1925/26, o Marítimo jogou em campo neutro com o Belenenses, no Porto, quando se sagrou campeão de Portugal. Agora podemos voltar a ficar na história e organizar aqui a final da Taça de Portugal. Ontem fiz o desafio à Federação Portuguesa de Futebol. Estou a lutar por esse objetivo e o próprio presidente da Associação de Futebol da Madeira também nos apoia nessa pretensão", disse Carlos Pereira, num debate no Facebook do Marítimo que reuniu os quatro presidentes vivos - a par de José Miguel Mendonça, António Henriques e Rui Fontes - e que assinalou os 43 anos da primeira subida dos madeirenses à 1.ª Divisão.O dirigente está convicto que a luta será ganha. "O Marítimo vai jogar em casa. Tem um estádio de nível 1 e provavelmente nem vai precisar de vistorias", rematou.