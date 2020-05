Marítimo recorda UEFA no Dia da Europa

O Marítimo assinalou este sábado o Dia da Europa, através de uma publicação onde recorda as 10 qualificações para as provas europeias (Taça UEFA e depois Liga Europa) ao longo da sua história. O mapa destaca as viagens que os madeirenses fizeram, algumas repetidas, como Inglaterra (3 vezes) e Bélgica (2).





A aventura europeia começou em 1993/94, em Antuérpia, com o brasileiro Edinho ao comando, depois do apuramento obtido por Paulo Autuori. Juventus, Leeds United, Valencia, Glasgow Rangers, Newcastle, Bordéus e Dínamo de Kiev foram os clubes mais sonantes que o Marítimo enfrentou. Na história ficou ainda o primeiro apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, depois de uma vitória histórica na Geórgia, diante do Dila Gori.