Marítimo SAD desmente desentendimento com Lito

O Marítimo SAD emitiu esta segunda-feira um comunicado, onde desmente qualquer desentendimento com Lito Vidigal na negociação para a rescisão do seu contrato.





Sob o título "Confinamento é diferente de desentendimento", a SAD madeirense diz que "contrariamente a notícias vindas a público, não há, nem houve até ao momento, qualquer desentendimento com o treinador Lito Vidigal" , assegurando que este " pautou-se por uma postura positiva, assumindo-se sempre como 'parte da solução e nunca do problema'", pode ler-se.Explica o comunicado que vigoram em Portugal "medidas de isolamento com vista à contenção da pandemia COVID-19, e, por isso, assim que esteja concluído o confinamento o processo conhecerá o seu desfecho natural".