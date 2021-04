Marítimo sem Milson mas com ‘reforços’ para a deslocação ao Belenenses SAD

Milson testou positivo à Covid-19 e vai falhar os próximos jogos do Marítimo. O extremo angolano, de 21 anos, escolha habitual nas convocatórias de Julio Velázquez, já não treinou nos últimos dois dias e vai agora cumprir o habitual período de isolamento até ter alta.

Pese embora esta má notícia, o técnico dos madeirenses viu três jogadores importantes recuperarem e seguirem viagem para Lisboa: Amir, Correa e Rodrigo Pinho. Os dois primeiros devem manter a titularidade no Jamor, ao passo que o goleador brasileiro vai começar no banco, já que Alipour e Joel serão de novo as apostas para o ataque.

Face às ausências de Zainadine (castigado) e Léo Andrade (lesionado), Velázquez chamou Aloísio Neto, jovem central da equipa B. Na convocatória seguiram ainda Winck e Pelágio, de volta após castigo.