O Marítimo anunciou este sábado que só tem bilhetes para a Bancada Nascente, que poderão ser adquiridos no domingo, dia da receção ao Benfica, para a 13.ª jornada da Liga NOS.Na publicação no sítio oficial na internet, o clube madeirense informou que os ingressos estarão disponíveis a partir das 10:00 no Estádio do Marítimo, com o preço estipulado em 40 euros.O encontro entre Marítimo e Benfica, no Funchal, está marcado para as 17:30.