Marítimo sob alçada disciplinar

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao Marítimo na sequência de uma queixa do Gondomar, que acusa os insulares de terem utilizado Bolkiah de forma irregular no jogo na equipa B, dia 11, na última jornada da Série C.

Os nortenhos entendem que o avançado natural do Brunei – que também está sob alçada do CD – já tinha sido chamado ao plantel principal do Marítimo e os regulamentos impedem as equipas B de utilizar nas últimas três jornadas futebolistas que já tenham representado a equipa principal. Certo é que Bolkiah foi suplente não utilizado na receção do Marítimo ao Sporting, no dia 5 de fevereiro, e esta temporada tinha apenas uma presença num jogo da equipa sub-23, na Liga Revelação.

O Gondomar fica agora à espera da decisão, uma vez que, caso tivesse vencido esse jogo, teria garantido o 1º lugar e a consequente presença na Série Norte da fase de acesso à Liga 2.

Clubes em protesto

Entretanto, os 25 clubes que terminaram a época em zona de descida prometem "encetar um conjunto de medidas" para evitarem a despromoção. Num comunicado intitulado ‘o campeonato da mentira e o assalto da super distrital’, referem querer "evitar a homologação das classificações". No entanto, o Belenenses SAD, cuja equipa B corre esse risco, garante que não subscreveu qualquer documento, ainda que o nome de Rui Pedro Soares surja no mesmo.