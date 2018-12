Marítimo vai a Tondela sem Zainadine, Ricardo Valente e Fábio China

Os defesas Zainadine e Fábio China e o extremo Ricardo Valente ficaram hoje de fora dos convocados do Marítimo para a deslocação a Tondela, no sábado, para a 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.Zainadine cumpre um jogo de castigo após ter visto o quinto cartão amarelo na jornada anterior, enquanto Ricardo Valente e Fábio China, que estavam em dúvida por questões físicas, também não constam na lista de 18 jogadores.A única alteração em relação ao jogo com o Benfica, que os insulares perderam, por 1-0, é a chamada do defesa Aloísio Neto para o lugar de Zainadine.O Marítimo, 15.º classificado com 11 pontos, visita o Tondela, 17.º e penúltimo com nove, no sábado, com o apito inicial marcado para as 15:30.Amir e Charles.Bebeto, Nanu, Marcão, Aloísio Neto, Lucas Áfrico e Rúben Ferreira.Vukovic, Gamboa, Fabrício, Jean Cléber, Danny e Correa.Edgar Costa, Barrera, Rodrigo Pinho e Joel.DIYA // JP