Marítimo vence equipa B com golos de Marcelinho e Correa

O Marítimo venceu este sábado a equipa B por 2-0, em jogo-treino realizado em Santo António, Funchal, com golos apontados por Marcelinho e Correa, no primeiro teste da formação da I Liga portuguesa de futebol.Os golos surgiram na segunda parte, primeiro pelo reforço Marcelinho, extremo brasileiro, que rematou de pé esquerdo à entrada da grande área, sem hipóteses para o guarda-redes adversário, aos 73 minutos.O argentino Correa, que se estreou hoje nos trabalhos de pré-época do Marítimo, após ter estado ausente nos primeiros dias por razões familiares, fechou a contagem, também de pé esquerdo, aos 89 minutos.No primeiro jogo de preparação para a nova temporada, o treinador Nuno Manta Santos apenas não contou com Nanu, que participou na Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019 ao serviço da Guiné-Bissau, seleção eliminada na fase de grupos, e que se vai apresentar mais tarde.Na primeira parte, alinhou com Amir, Bebeto, Zainadine, Dejan Kerkez, Rúben Ferreira, Vukovic, Fabrício, Pelágio, Erivaldo, Barrera e Getterson.O segundo tempo começou com Pedro Mateus, Edgar Costa, René Santos, Douglas Grolli, Fábio China, Franck Bambock, André Teles, Jhon Cley, Ruan Teles, Marcelinho e Leandro Cardoso, tendo ainda entrado Correa, autor do segundo golo.O próximo teste do Marítimo é na quinta-feira, diante da equipa de sub-23, também em Santo António, a partir das 17:00.