Marítimo vence Sp. Braga B com bis de Jefferson

O Marítimo venceu o Sp. Braga B, este domingo, por 3-2, num treino competitivo que teve Jefferson como principal figura. O avançado bisou e esteve também ligado à jogada do terceiro golo da equipa madeirense, que teve origem num autogolo dos arsenalistas.





A ser observado por Lito Vidigal, depois de na época passada ter deixado bons indicadores na equipa B dos insulares e até em alguns momentos pela equipa A, Jefferson impressionou e teve um dia feliz que pode ser preponderante na definição do seu futuro. O avançado brasileiro, de 20 anos, procura afirmar-se no plantel do Marítimo.