Marítimo viaja apenas esta manhã

O Marítimo adiou para hoje a viagem para o Porto, pernoitando assim apenas um dia no Norte do país. A decisão vem na sequência da aprovação da assembleia geral da Liga, que determinou que deixe de existir obrigatoriedade de as equipas viajarem na véspera do jogo. Os madeirenses aproveitaram e adiaram o voo para esta manhã, instalando-se de seguida num hotel da cidade até a partida para o Estádio do Dragão – o jogo é só às 21h30. O regresso a casa acontece amanhã de manhã, também em voo charter.