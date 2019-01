Matthew e Pelágio chamados para Braga

Os jovens Matthew Nogueira e Pedro Pelágio continuam entre as opções do técnico do Marítimo Petit, fazendo parte da convocatória para o jogo de quarta-feira com o Sp. Braga. O guarda-redes e o médio deram boa conta de si na partida da Allianz Cup, com o Estoril, e mereceram de novo a aposta do treinador. Matthew é a opção para colmatar a partida de Amir para a Taça da Ásia e Pelágio, de apenas 18 anos, já fez história ao jogar esta época em quatro escalões diferentes, nomeadamente juniores, sub-23, equipa B e agora a formação principal.O croata Vukovic cumpriu castigo e reentra nas opções. Já Lucas Áfrico acumulou cinco cartões amarelos e por isso ficou na Madeira, tal como Rúben Ferreira e Barrera por opção.Recorde-se que os madeirenses optaram por viajar mais cedo para o norte do país, pelo que assistiram à entrada em 2019 no hotel onde estão instalados, em Gaia.Charles e Matthew Nogueira: Bebeto, Nanú, Marcão, Aloísio Soares, Zainadine e Fábio China: Gamboa, Jean Cléber, Fabrício, Pedro Pelágio e Vukovic: Joel, Rodrigo Pinho, Correa, Ricardo Valente, Edgar Costa