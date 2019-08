Médico expulso ao intervalo

O médico do Marítimo no jogo com o Sporting, Horácio Sousa, foi expulso ao intervalo pelo árbitro Tiago Martins. O cartão vermelho ao ortopedista passou despercebido a quem assistia ao jogo, pois terá ocorrido na zona de acesso aos balneários dos Barreiros, e foi revelada pelo site oficial da Liga. A ficha de jogo faz alusão ao minuto 45, pelo que na segunda parte os madeirenses ficaram sem médico no banco de suplentes.