Médio Diego Gomes é reforço do Marítimo

O Marítimo continua empenhado em construir uma excelente equipa que lhe permita lutar pelos lugares que dão acesso à Liga Europa. O técnico Lito Vidigal conta mais um elemento no plantel, pois o brasileiro Diego Gomes, vinculou-se aos verde-rubros, sendo oriundo do Clube Esportivo Aimoré. Aos 25 anos, o novo futebolista acredita que pode triunfar na Europa.





"Estou muito feliz pela oportunidade e pelo novo desafio, que espero encarar da melhor forma possível", disse no site oficial do Marítimo este futebolista que também pode atuar como defesa central. Depois, definiu-se como futebolista e revelou aos simpatizantes maritimistas o que podem esperar deste "volante": "Sou um jogador de poucas faltas e com uma marcação forte. Tenho bom passe, que na minha posição é essencial. Sou um tipo de jogador que me entrego bastante, portanto, todos os adeptos podem esperar o máximo de dedicação em campo".

Este centro-campista fez formação no Santos, tendo depois vestido a camisola da Portuguesa Santista, Tupi, Ipatinga e Santo André.