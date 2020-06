Milson e Jefferson na comitiva do Marítimo para o jogo com o FC Porto

Devido às ausências de Rodrigo Pinho e Correa, José Gomes procedeu a alterações na convocatória que vai apresentar no Estádio do Dragão, por comparação com aquela que escalou para o jogo com o V. Setúbal.





Neste sentido, o técnico chamou à comitiva para o jogo com o FC Porto Milson e Jefferson, jovens da equipa B e dos sub-23, respetivamente.O primeiro é um extremo que pode fazer ambas as alas que tem estado em bom plano na formação secundária maritimista, ao passo que o segundo é avançado que tem feito a época na Liga Revelação.Ambos poderão fazer ir para o banco, em virtude da alteração que permite cinco substituções e nove suplentes.Para além das entradas de Milson e Jefferson, devem promover-se também os regressos de Vukovic e Edgar Costa no lote de 20 jogadores.