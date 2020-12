Milton Mendes acredita no crescimento da equipa

Milton Mendes estreia-se nos Barreiros como técnico principal do Marítimo e encara o desafio que Carlos Pereira lhe lançou com grande confiança. Em entrevista ao site brasileiro ESPN, o treinador, de 55 anos, recordou que a ligação ao clube já tem mais de dez anos e está bem identificado com a sua realidade.





“O Marítimo para mim tornou-se uma referência, pois trabalhei aqui como adjunto e tive a felicidade de poder entrar como treinador dos sub-23, e agora interinamente na equipa principal. É lógico que a minha passagem no clube em 2007/08, temporada em que trabalhei com Lazaroni, foi muito importante. Tenho de agradecer novamente ao presidente Carlos Pereira, que me deu a oportunidade. Estou grato pelo reconhecimento do meu trabalho no sub-23. Agora é pensar positivo, torcer para as coisas correrem bem e trabalhar duro. O trabalho é o que nos coloca em situações boas. Os jogadores têm revelado uma postura muito boa e, apesar de atualmente a equipa não estar numa boa posição, temos a certeza que vamos crescer”, salientou Milton Mendes, assinalando estar perfeitamente adaptado a Portugal e à Madeira. “Vivo aqui há mais de 30 anos aqui e sinto-me muito bem-visto pelas pessoas e adaptado a tudo”, assegurou.

Maior dinâmica e mais posse de bola

O jogo com o Farense serviu de ponto de partida para o modelo que Milton Mendes quer implementar no Marítimo. Comparativamente a Lito Vidigal, o seu sucessor gosta mais de ter bola e mostra maior ousadia e dinâmica ofensiva. Amir, Zainadine e o iraniano Alipour podem ser novidades no onze dos madeirenses, que não ganham para a Liga NOS há seis jogos, desde a vitória no Estádio do Dragão. A equipa treinou ontem em Machico, à porta fechada, depois de ficar a saber que os habituais testes à Covid-19 deram negativo.