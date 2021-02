Milton Mendes: «Conseguimos um ponto mas não era o que queríamos»

O Marítimo empatou no Algarve diante do Portimonense (0-0) mas Milton Mendes não ficou satisfeito com o resultado. Não obstante o ponto conquistado, o treinador da equipa madeirense não esconde que o objetivo era a vitória.





"Tínhamos a nossa estratégia, sabíamos que o Portimonense tem uma equipa com muita qualidade, mas os jogadores foram perfeitos, empenhados, dedicados e conseguimos por fim a um ciclo de derrotas. A sorte não nos tem acompanhado, porque a equipa jogava bem, mas em lances fortuitos perdíamos o jogo.""Não estamos totalmente felizes pelo ponto, porque tentámos ganhar o jogo e tivemos oportunidades para isso. A nossa estratégia passava por darmos a bola ao adversário, pois sabíamos que ia aproveitar e nós iríamos contra-atacar, ao mesmo tempo que podíamos explorar alguns pontos fracos. Conseguimos um ponto, não era o que queríamos, mas vai ajudar a dar tranquilidade, ao quebrar um ciclo de seis derrotas.""Sabemos do nosso potencial, continuamos cada vez mais fortes. Quebrámos um ciclo ruim, depois de um bom início, onde chegamos ao oitavo lugar, mas, depois, a equipa perdeu um pouco do 'élan'. Vamos recuperar, certamente, com estes jogadores, que sabem a dimensão e importância do clube."