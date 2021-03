Milton Mendes deixa o Marítimo: «Já era para ter saído antes»

Milton Mendes deixou o comando técnico do Marítimo esta segunda-feira. O treinador deixa mesmo a estrutura do clube, depois de uma série de oito jornadas sem ganhar na Liga NOS com a equipa principal, que ocupa o último lugar da prova. E revelou que o 'divórcio' até podia ter acontecido antes.





"Já era para ter saído após o jogo com o Tondela [n.d.r.: há quatro jornadas] mas os jogadores pediram-me para ficar", revelou Milton Mendes já depois da reunião com Carlos Pereira, onde ficou efetivada a saída. Ainda assim, o técnico acredita que "há condições para dar a volta."