Milton Mendes: «Demissão? Está tudo em cima da mesa»

O treinador do Marítimo confessou no final do jogo com o tondela, que a sua equipa perdeu, por 2-1, que vai reunir com o presidente para avaliar a sua continuidade.





"O Milton nunca vai ser um problema. Vou ter uma conversa com o presidente e vamos avaliar os prós e contras. A relação com o Marítimo sempre foi muito boa. Vamos fazer uma análise. Era um sonho ser treinador principal do Marítimo e consegui. A equipa estava em penúltimo e conseguimos chegar ao sétimo ou oitavo lugar. Demissão? Está tudo em cima da mesa", admitiu Milton Mendes.