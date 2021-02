Milton Mendes: «Demonstrámos que podíamos ter vencido»

Após a derrota com o FC Porto, em casa, por 2-1, Milton Mendes, treinador do Marítimo, estava triste, mas salientou a entrega dos seus jogadores.





"A equipa lutou muito, sabíamos do poder do FC Porto, tínhamos a nossa estratégia, mas sabíamos que íamos sofrer. Isto pela forma como normalmente jogam e a qualidade dos seus jogadores. Mas, as melhores oportunidades, na 2.ª parte, foram nossas, no poste e duas defesas enormes do Marchesín. Depois sofremos o golo num lance fortuíto. Os jogadores deram tudo. Demonstrámos que podíamos ter vencido", analisou o técnico brasileiro.Milton Mendes admitiu que o Marítimo está numa situação complicada, pois somou a sexta derrota consecutiva na liga portuguesa."As pessoas já davam esta equipa como acabada, mas mostrámos que somos fortes e que podemos lutar por melhores resultados", referiu e deu exemplo desta confronto com os portistas: "O FC Porto pressiona muito alto e tem construído os seus golos rapidamente, até esperava que nos pressionassem mais. Mas, sabíamos que áamos sofrer. Mas, o que interessa é o que se passa no campo. Encaixámos bem no jogo, tínhamos a situação bem controlada e como disse criámos as oportunidades, mas não fizemos golos. Se jogarmos assim, como hoje, podemos vencer muitas vezes. O Macedo estava triste, mas deixo uma palavra que esta derrota é de todos e não só dele."O treinador, de 55 anos, tinha colocado o lugar à disposição na ronda anterior, mas continua a acreditar no seu trabalho, porque tem o grupo com ele:"Temos uma relação muito boa no balneário e com a direção. Estamos num momento complicado, no último lugar, mas a equipa quer jogar e tem valor. Não há mal que sempre dure..."