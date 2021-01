Milton Mendes explica ausência de Rodrigo Pinho em Braga

Para lá da badalada ausência de Paulinho, que levou a enérgica reação de Carlos Carvalhal, também o Marítimo se apresentou com a baixa da sua principal figura atacante. Ainda assim, ao contrário do sucedido com o dianteiro do Sp. Braga, não parece haver qualquer 'caso' com Rodrigo Pinho. Pelo menos é isso que garantiu Milton Mendes, técnico insular, que após a partida disse até desconhecer qualquer acordo entre o brasileiro e o Benfica.





"Desconheço por completo [o acordo com o Benfica]. O Rodrigo Pinho teve um problema de saúde familiar e depois um problema lombar, uma entorse lombar. Estava convocado e à última hora foi retirado", declarou o brasileiro, numa 'flash interview' à SportTV feita ao lado de Carlos Carvalhal e onde acabou a deixar uma palavra de força à família de Alex Apolinário, jogador do Alverca que esta quinta-feira perdeu a vida."Mais importante de tudo é a saúde. É uma perda muito grande, seja de que divisão for. Foi um ser humano que se foi. Quero deixar as minhas condolências e dizer que este é um dia de luto em todo o futebol".