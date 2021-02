Milton Mendes: «Foi um jogo muito difícil, mas já esperávamos essa dificuldade»

Milton Mendes, treinador do Marítimo, reagiu à derrota (0-2) na receção ao Sporting, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS.





"Foi um jogo muito difícil, mas já esperávamos essa dificuldade. Levámos um golo fortuito no primeiro tempo, que dificultou um pouco. Acredito que tivemos mais posse de bola no segundo tempo, o que demonstra que tivemos um futebol produtivo e tentámos procurar o resultado, mas é óbvio que, com a qualidade que o Sporting tem e fazendo um golo no primeiro tempo, dificultou bastante", começou por dizer o técnico da formação insular, no final do encontro.Treinador recorda recentes adversários e antevê um "campeonato muito mais equilibrado" a partir deste momento. "Não podemos esquecer que nos últimos jogos enfrentámos o Sporting, o Sporting de Braga, o Vitória de Guimarães e o Paços de Ferreira, em jogos muito difíceis, mas nunca deixámos de procurar o resultado. Agora, vamos entrar num campeonato muito mais equilibrado, com equipas do nosso campeonato", concluiu.