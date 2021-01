Milton Mendes: «Fomos coesos e muito inteligentes»

O treinador do Marítimo dedicou a vitória sobre o Sporting ao seu adjunto prof. Neca, devido ao falecimento de sua mãe, e elogiou os seus jogadores.

"Foi uma vitória saborosa, sobre uma equipa que está a liderar o campeonato e que não tinha nenhuma derrota nas provas nacionais. Já tínhamos feito um bom jogo em Braga e a equipa mostrou ser capaz de formar um grupo forte e coeso. Tropeçámos e caímos em Braga, mas quem se levanta rápido é mais forte. E o nosso grupo é forte", salientou Milton Mendes.

"Vi um jogo ‘truncado’ no primeiro tempo, de muitas faltas e transição muito rápida do Sporting. Tiveram algumas oportunidades. A nossa intenção era pressionar alto e conseguimos nalguns momentos. Eles causaram perigo em bolas longas, em transições, e baixámos linhas no segundo tempo, pois sabíamos que iam arriscar. Assim o fizeram, e nós, dentro da nossa estratégia, fizemos os golos que nos levam à próxima fase da prova", acrescentou o técnico, antes de concluir: "Fomos muito inteligentes, conseguindo ter mais posse de bola, contra um meio-campo muito forte."