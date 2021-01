Milton Mendes: «Grupo mostrou estar unido e forte»

O Marítimo foi este domingo a Barcelos e venceu o Gil Vicente por 1-0 com um golo alcançado perto do final do encontro. Na reação à partida, o treinador da equipa madeira destacou a grande atitude da equipa, nomeadamente na segunda parte.





"Demonstrámos uma maturidade muito grande hoje, não iniciámos bem o jogo, a equipa estava um pouco ansiosa, talvez porque ia jogar com uma equipa com um modelo diferente e aconteceu o que esperávamos, perdemos o controlo do jogo no início. Depois, mexemos na equipa e, na segunda parte, ajustámos algumas coisas no balneário e a equipa voltou muito melhor, criou uma oportunidade muito boa pelo Alipour, não me lembro de uma oportunidade deles, sofremos e mostrámos que somos uma equipa forte. Os jogadores estão de parabéns", afirmou MIlton Mendes, em conferência de imprensa."O [Fábio] China entrou porque o Gil Vicente estava a entrar pelo lado direito, o Marcelo Hermes tinha apanhado um cartão amarelo e era para estancar isso, e conseguimos.""Afeta sempre, os nossos jogadores são nossos familiares, como costumo dizer, passamos muito tempo juntos, e um colega afetado, com família e filhos, é muito mau para todos. Começámos mais abaixo do que é normal, mas não é tão fácil [recuperar] depois de um jogo com o Sporting, foi uma semana diferente, mas o grupo mostrou estar unido e forte."