Milton Mendes: «Jogadores lutaram muito e mostraram qualidade»

Milton Mendes mostrou-se "orgulhoso" pela prestação dos jogadores do Marítimo, apesar da derrota (1-2) diante do Farense, em jogo disputado no Estádio São Luís (Faro), a contar para a 9.ª jornada da Liga NOS.





"Estou muito orgulhoso dos jogadores, que mostraram qualidade técnica e uma dinâmica de jogo muito boa, tentando várias situações de jogo e jogando em todos os setores e corredores", afirmou o treinador interino dos insulares, em declarações no final do encontro."No nosso melhor momento da primeira parte, sofremos o golo. A equipa soube reagir bem, o Farense posicionou-se bem em alguns momentos, mas nós soubemos procurar espaços e tivemos várias oportunidades. Na primeira parte, tivemos 68 por cento de posse de bola e no segundo tempo 61%. O nosso primeiro tempo teve muita qualidade, a equipa esteve sempre segura e tranquila, mas faltou o último passe.""Na segunda parte, outra vez no nosso melhor momento, empatámos e sofremos o segundo golo depois. Os jogadores lutaram muito e mostraram qualidade. Obviamente que não existem vitórias morais, mas, jogando dessa forma, certamente teremos boas situações e mais vitórias no futuro.""Sou funcionário do clube, estava a trabalhar nos sub-23. Estou aqui para servir o clube. O mais importante é que o clube esteja numa situação confortável. Comigo ou não, o mais importante é o clube. Estamos de corpo e alma para fazer o que nos pedirem. Estou tranquilo e preparado para qualquer situação", finalizou.