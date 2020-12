Milton Mendes: «Mostrámos que queríamos ganhar o jogo»

O Marítimo voltou às vitórias na Liga NOS mais de 2 meses e meio depois, ao bater o Belenenses SAD (1-0), naquela que foi a primeira vitória dos insulares sob o comando técnico de Milton Mendes.





"O resultado é justo, tivemos mais posse de bola, tivemos muita entrega e mostrámos que queríamos ganhar o jogo. Tivemos variações de modelos táticos dentro do próprio jogo e tentámos envolver a equipa adversária em situações que trabalhámos, pouco tempo, porém. Os jogadores foram muito inteligentes e conseguiram entender que era necessário, apesar da posição, estar calmos e jogar devagar", começou por referir o treinador do Marítimo, em conferência de imoprensa."Não estávamos a jogar com uma equipa qualquer, o Belenenses SAD é uma equipa muito boa e determinada, que sabe envolver o adversário. Mostrou qualidade, porém, a nossa foi superior porque envolvemos o adversário muitas vezes. Tivemos mais posse de bola no segundo tempo, eu sei que posse de bola não ganha jogos, mas permite estar mais perto. Corrigir ganhando é muito mais fácil do que corrigir perdendo, ainda mais uma vitória destas, com entrega e [num jogo] bem jogado", acrescentou Milton Mendes, que desconhece se vai ou não continuar à frente da equipa, ele que antes comandava os sub-23."Eu sou treinador do Marítimo e vou continuar até ao final da época em qualquer lugar que me coloquem", concluiu.