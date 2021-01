Milton Mendes: «O bom da derrota é que ela não é eterna»

Naturalmente desapontado pelo desaire sofrido pelo Marítimo diante do Paços de Ferreira, Milton Mendes assumiu que a sorte do jogo não esteve com a sua equipa, mas deixou claro que esta derrota não irá deixar marcas no grupo por si orientado.





"No primeiro tempo, tivemos excelentes momentos e, depois, num lance de ressalto de bola, eles fizeram o primeiro golo. Continuámos com a nossa forma de jogar, construímos algumas situações, mas não concretizámos. No segundo tempo, mudámos a estratégia e levámos um golo logo no início, o que nos deixou com algumas dificuldades e desconcentrou a equipa", começou por analisar."Sabemos que cometemos alguns erros que temos de corrigir, mas vamos continuar a nossa luta. Na quarta-feira, já temos mais um jogo. O bom da derrota é que ela não é eterna. Não esperávamos perder este jogo, muito menos com este resultado, mas sabemos que esta equipa, com os mesmos jogadores, já conseguiu subir muitos lugares na tabela. A nossa equipa esteve sempre muito equilibrada, mas o segundo golo é lógico que nos deixou um pouco atordoados", concluiu.