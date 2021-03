Milton Mendes: «Se estivéssemos a jogar mal era uma preocupação»

Milton Mendes mostrou-se satisfeito pelo rendimento dos jogadores do Marítimo na derrota (0-2) frente ao Moreirense, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga NOS. Em declarações no final do encontro, o treinador dos insulares apontou o principal fator que tem levado a equipa a não somar o número de pontos que queria: a ausência de golos.





"Infelizmente, não temos feito golos. Não existem vitórias morais, nós precisamos de pontos e sabemos disso, mas estaríamos preocupados se não construíssemos, se tivéssemos jogadores que não corressem", começou por dizer o técnico."Se estivéssemos a jogar mal era uma preocupação a mais. A equipa rendeu na primeira parte e levámos o golo daquela forma. Tivemos duas ou três oportunidades claras no primeiro tempo e, no segundo, tivemos variadíssimas oportunidades na cara do guarda-redes, bola ao lado, bola por dentro, movimentações, trocámos o modelo e a equipa continuou a trabalhar e a criar.""A equipa, fisicamente, está bem e é lógico que o momento não é bom, mas, mesmo assim, eles mostraram uma frescura mental para conseguir criar, ter tranquilidade e isso é um trabalho que é feito semanalmente", concluiu.